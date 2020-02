Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 27 febbraio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 27 febbraio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox questa sarà una giornata all’insegna del recupero, l’amore vi ha messo a dura prova ma ne siete usciti molto più forti di prima. Adesso avete la consapevolezza necessaria per mettere fine a una storia che vi ha fatto più male che bene. Nel lavoro potete avanzare richieste, meritate un cambiamento.

TORO

Cari Toro, quest’oggi sarete dei veri e propri vincitori, tutto merito delle stelle che vi spingono verso la chiarezza. Potreste imbattervi in qualche discussione accesa, ma non tutto il male viene per nuocere, avete bisogno di mettere i puntini sulle “i” e non potete rimandare all’infinito. Sul lavoro le cose potrebbero migliorare, a breve potreste ricevere una notizia importante.

GEMELLI

Cari Gemelli, il vostro cuore è sotto una buona stella secondo Paolo Fox, in particolare i single potranno fare incontri interessanti quest’oggi, in seguito ai quali potrebbe nascere qualcosa d’intrigante e positivo. Anche nel campo professionale arrivano le soddisfazioni, finalmente raccogliete quello che avete seminato.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vede una Luna dissonante con il vostro segno, siate molto cauti e prendete le decisioni dopo aver ponderato a lungo, anche in amore. Questa sarà una giornata lenta e sottotono, evitate scontri con il partner. Anche il lavoro potrebbe mettervi davanti a un bivio, qualcosa potrebbe finire… o iniziare?

LEONE

Cari Leone, quella di oggi secondo Paolo Fox sarà una giornata positiva per voi, l’influsso positivo della Luna vi aiuterà a portare a termine i vostri progetti. Siete entrati in una fase di verifica per i vostri sentimenti, forse non vi è ben chiaro cosa provate al momento, una pausa di riflessione potrebbe fare al caso vostro. Evitate soltanto di complicare la situazione.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi suggerisce di agire con cautela, per voi sarà una giornata sottotono, in amore si respira un po’ di tensione, forse perché siete fin troppo critici nei confronti del partner. Cercate di essere più comprensivi. Nel campo professionale potrebbe esserci qualche contrattempo, niente panico, tutto si risolve.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 27 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: l’amore torna a bussare alla vostra porta, i single andranno incontro a nuovi incontri.

