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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 26 marzo 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 26 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 26 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata di riequilibrio interiore per molti di voi. State cercando di capire cosa vi fa stare bene davvero. Per quanto riguarda il lavoro, potreste sentirvi un po’ indecisi, ma è solo una fase passeggera. Una conversazione sincera può riportare serenità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 26 marzo 2026), siete profondi e determinati. Non vi sfugge nulla e riuscite a cogliere dettagli che altri ignorano. Capitolo lavoro: questa capacità vi dà un vantaggio. In amore le emozioni sono intense.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di leggerezza. Le ultime giornate vi hanno appesantito e ora cercate aria nuova. Nel lavoro potrebbe nascere un’idea interessante, ma non forzatela subito. Vi trovate davanti a una scelta che richiede più testa che istinto. Non è facile per voi rallentare.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata concreta ma impegnativa. Avete molte responsabilità e riuscite a gestirle con grande serietà. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano piccoli risultati che confermano il vostro impegno. In amore però cercate di essere più presenti emotivamente. Capitolo lavoro: è il momento di consolidare e non disperdere energie.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 26 marzo 2026), la vostra mente è piena di idee, ma non tutte sono subito realizzabili. Serve selezionare e dare priorità. Per quanto riguarda il lavoro, potreste trovare una soluzione originale a un problema.

PESCI

Cari Pesci, giornata delicata ma positiva. Siete più consapevoli delle vostre emozioni e questo vi aiuta a fare scelte migliori. Capitolo lavoro: un’intuizione può rivelarsi preziosa.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata delicata ma positiva. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 23-29 MARZO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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