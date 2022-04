Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 21 aprile 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 21 aprile 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state vivendo una relazione da tanto tempo? Attenzione: potrebbe arrivare una nuova figura destabilizante. Tenete i piedi ben saldi a terra. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà qualche litigio ma niente di grave. Niente che non si possa superare agevolmente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 21 aprile 2022), in amore sarete premiati per la tenacia e la vostra voglia di mettervi in gioco sempre e comunque. Per quanto riguarda il lavoro, saranno probabili spostamenti che vi faranno vivere esperienze diverse. Magari anche piacevoli.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di oggi – giovedì 21 aprile 2022 – in amore sarà una giornata super positiva. Fantastica. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete impegnarvi e concentrarvi sui vostri traguardi. Rimboccatevi le maniche.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore vincerà chi sarà più volenteroso. Chi lo vorrà di più e farà di più. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di comprendere sempre le novità che avete davanti. Siate sempre pronti e preparati.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 21 aprile 2022), in amore in questo periodo non siete tanto presenti… Avete qualche distrazione ma non sapete bene di cosa si tratta. La testa non c’è. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di accontentarvi per ora di ciò che avete. Il meglio arriverà.

PESCI

Cari Pesci, in amore durante la giornata di oggi impegnatevi più che potete, cercate di non stare all’angolo. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di rimanere sempre una posizione davanti agli altri. Astuzia.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: in amore sarà una giornata super positiva. Lavoro? Focalizzatevi sui vostri obiettivi.