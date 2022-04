Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 21 aprile 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 21 aprile 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore la vostra passione nelle prossime ore si accenderà. Preparatevi: potrebbe accadere anche con persone più grandi o molto più piccole di voi. Per quanto riguarda il lavoro, quanto svolto anni fa, la vostra esperienza, sarà utile perché vi aiuterà a raggiungere traguardi più alti del previsto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 21 aprile 2022), per voi sono previste un po’ di novità in amore, ma dovrete essere voi a decidere come interpretarle. Le novità potrebbero essere anche negative… Lasciatevi andare nel lavoro e cercate di impegnarvi come solo voi sapete fare. Sarete ricompensati.

GEMELLI

Cari Gemelli, nelle prossime ore concentratevi con persone nuove fuori dal vostro giro che possano farvi vivere nuove emozioni. Ma attenzione a non prendere troppo sul serio questi rapporti. Saranno passeggeri. Per quanto riguarda il lavoro, saranno tanti i vostri traguardi grazie alla vostra grande ambizione che vi farà tirare fuori il meglio di voi.

CANCRO

Cari Cancro, in amore la giornata di oggi – giovedì 21 aprile 2022 – potrà portare una svolta che vi cambierà i piani. Ve li stravolgerà completamente. Anche nel lavoro ci saranno dei cambiamenti: sarà necessario uno sforzo per accettarli e andare avanti serenamente.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 21 aprile 2022), il lavoro vi potrebbe assorbire completamente. In amore quindi rischierate di non essere molto presenti. Cercate di rilassarvi e di non stressarvi troppo. Per il lavoro saranno dei giorni pesanti…

VERGINE

Cari Vergine, nelle prossime ore di questo giovedì di aprile avrete bisogno di prendervi una pausa. Ci sono tante cose in amore che non vanno e dovete cercare di avere un momento per voi per schiarirvi le idee. Capitolo lavoro: non discutete per cose inutili e non prendete decisioni affrettate.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: novità in vista dall’amore e nel lavoro dove la vostra ambizione sarà ripagata ampiamente.