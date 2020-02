Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 20 febbraio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 20 febbraio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, l’oroscopo di oggi prevede qualche tensione in amore, per cui fate molta attenzione a possibili discussioni con il partner o a lontananze fisiche e mentali. Andate avanti per la vostra strada, anche se qualcuno a cui tenete molto vi ha tradito.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox si prevede una giornata molto positiva per il vostro segno dal punto di vista sentimentale. Potreste vivere belle emozioni e tanta spensieratezza dopo un periodo difficile, riprovando sensazioni che avevate dimenticato. Portate avanti nuovi progetti, considerando che anche sul lavoro nel breve potreste ottenere risposte positive.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox non aspettatevi grandi novità in arrivo, soprattutto in campo sentimentale. In generale vivete una fase di grande stabilità, in cui non avete bisogno di grandi cambiamenti nella vostra vita per stare bene. Sul lavoro vagliate con attenzione nuove proposte, perché potrebbero essere molto interessanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede grandi novità in arrivo. Forse è finalmente arrivato il momento di cambiare qualcosa nella vostra vita sentimentale. Se è così, fate comunque attenzione e non prendete decisioni affrettate. Siete particolarmente stanchi e affaticati, per cui cercate di non fare errori, Buoni progetti da portare avanti in campo lavorativo.

ACQUARIO

Cari Acquario, giornata molto positiva in amore per il vostro segno. Favoriti nuovi contatti e collaborazioni, per cui datevi da fare perché potreste dare una svolta importante sopratutto alla vostra carriera. Attenzione però a non spendere troppo: potrebbero esserci infatti ancora alcuni problemi economici da chiarire e risolvere. Non raccogliete eventuali provocazioni da parte di chi vuole mettervi il bastone fra le ruote.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una fase molto positiva per i sentimenti. Avete infatti il Sole nel segno, per cui cercate di andare avanti e guardare al futuro con ottimismo. L’umore di questi tempi è un po’ ballerino, non innervositevi inutilmente. Giornata positiva sul lavoro, ma valutate anche altre offerte e opportunità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: vivete un periodo davvero positivo per i sentimenti, ma in generale la vostra vita ha bisogno davvero di pochissimi cambiamenti.

