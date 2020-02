Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 20 febbraio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 20 febbraio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, giornata piuttosto sottotono per il vostro segno. Cercate quindi di evitare scontri e tensioni soprattutto nei rapporti d’amore e all’interno della vostra coppia. Rimandate quindi ai prossimi giorni eventuali discussioni e chiarimenti se avete avuto dei litigi specie con il partner. Sul lavoro le cose migliorano ma attenti a non rischiare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox si prevede una giornata molto favorevole per il vostro segno, grazie all’influsso di molti astri tra cui la Luna, Marte, Giove e Saturno. Insomma per certi versi non potreste chiedere di meglio. In particolare il quadro astrale odierno favorisce i vostri incontri sentimentali, ma affinché le cose vadano bene dovete agire, altrimenti non cambieranno da sole.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata molto positiva per il vostro segno, anche se il meglio arriverà nel weekend e in particolare tra venerdì e sabato. Favoriti nuovi incontri sopratutto per chi è single e in cerca dell’anima gemella. Sul lavoro le cose finalmente migliorano: se avete idee positive, sfruttatele a pieno.

CANCRO

Cari Cancro, il Sole è dalla vostra parte e vi aiuterà a ottenere importanti risposte e superare le difficoltà. In amore attenzione a qualche incertezza che potrebbe complicare le cose, cercate di ritrovare la serenità perduta. Buone occasioni potrebbero presentarsi sul piano lavorativo, cercate di sfruttarle a pieno.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 21 febbraio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 21 febbraio 2020 Oroscopo Branko oggi, giovedì 20 febbraio 2020: le previsioni segno per segno

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox recuperate in amore dopo un periodo davvero difficile per i sentimenti. Gli impegni non mancano, ma voi cercate di non discutere inutilmente soprattutto per quanto riguarda questioni lavorative. Buone idee a livello professionale, portatele avanti pur sapendo che non tutte potranno realizzarsi in tempi brevi.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox ci sono ottime prospettive per il vostro segno dal punto di vista dei sentimenti sopratutto per quelle coppie di lunga data. Le storie nate da poco invece potrebbero vivere qualche momento di indecisione e difficoltà. Se un rapporto non funziona più, non abbiate timore a lasciarlo andare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: ottime prospettive sotto ogni punto di vista per il vostro segno: preparatevi a un weekend da incorniciare.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI