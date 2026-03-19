Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 19 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 19 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore le relazioni richiedono un’attenzione in più. Eventi recenti mettono in discussione certezze e abitudini. Capitolo lavoro: gli eventi recenti spingono a rivedere scelte e strategie. Sapete sorridere anche quando dentro di voi si nascondono amarezze o insoddisfazione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 19 marzo 2026), le relazioni ricevono nuova energia e Venere resta favorevole. Chi ha attraversato momenti di tensione trova occasioni di dialogo e anche un incontro piacevole, basta aprirsi un pochino di più e eliminare la diffidenza. Lavoro? Mercurio e Giove in trigono, aspetto astrologicamente favorevole, favoriscono il recupero di progetti complessi e di questioni lasciate in sospeso.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le relazioni nel corso delle prossime ore di questo mese di marzo riceveranno nuova energia e Venere resta favorevole. Chi ha attraversato momenti di tensione trova occasioni di dialogo e anche un incontro piacevole, basta aprirsi un pochino di più e eliminare la diffidenza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, chi è solo riceve stimoli per incontri interessanti, mentre le coppie hanno opportunità di chiarire malintesi. Con Venere a favore anche i cuori solitari possono trovare qualcosa in più. Capitolo lavoro: alcuni progetti richiedono tempo per decollare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 19 marzo 2026), il desiderio di novità è grande. Situazioni ripetitive risultano insoddisfacenti, voi cercate sempre un approccio molto originale nei confronti della vita e, di conseguenza anche dell’amore. Per quanto riguarda il lavoro, il bisogno di rinnovamento spinge a soluzioni e a uscire da routine poco stimolanti.

PESCI

Cari Pesci, le relazioni in corso da tempo hanno bisogno di stabilità e non escludo che ci siano persone pronte a fare un grande passo. Capitolo lavoro: le circostanze offrono segnali positivi, siete voi che dovete muovervi, presentare un progetto.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: le relazioni ricevono nuova energia e Venere resta favorevole.