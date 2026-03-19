Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 19 marzo 2026
Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 19 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci
OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 19 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:
Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore le relazioni richiedono un’attenzione in più. Eventi recenti mettono in discussione certezze e abitudini. Capitolo lavoro: gli eventi recenti spingono a rivedere scelte e strategie. Sapete sorridere anche quando dentro di voi si nascondono amarezze o insoddisfazione.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 19 marzo 2026), le relazioni ricevono nuova energia e Venere resta favorevole. Chi ha attraversato momenti di tensione trova occasioni di dialogo e anche un incontro piacevole, basta aprirsi un pochino di più e eliminare la diffidenza. Lavoro? Mercurio e Giove in trigono, aspetto astrologicamente favorevole, favoriscono il recupero di progetti complessi e di questioni lasciate in sospeso.
Cari Sagittario, le relazioni nel corso delle prossime ore di questo mese di marzo riceveranno nuova energia e Venere resta favorevole. Chi ha attraversato momenti di tensione trova occasioni di dialogo e anche un incontro piacevole, basta aprirsi un pochino di più e eliminare la diffidenza.
Cari Capricorno, chi è solo riceve stimoli per incontri interessanti, mentre le coppie hanno opportunità di chiarire malintesi. Con Venere a favore anche i cuori solitari possono trovare qualcosa in più. Capitolo lavoro: alcuni progetti richiedono tempo per decollare.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 19 marzo 2026), il desiderio di novità è grande. Situazioni ripetitive risultano insoddisfacenti, voi cercate sempre un approccio molto originale nei confronti della vita e, di conseguenza anche dell’amore. Per quanto riguarda il lavoro, il bisogno di rinnovamento spinge a soluzioni e a uscire da routine poco stimolanti.
Cari Pesci, le relazioni in corso da tempo hanno bisogno di stabilità e non escludo che ci siano persone pronte a fare un grande passo. Capitolo lavoro: le circostanze offrono segnali positivi, siete voi che dovete muovervi, presentare un progetto.
Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: le relazioni ricevono nuova energia e Venere resta favorevole.