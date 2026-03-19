Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 19 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 19 marzo 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, Venere nel segno nel corso delle prossime ore di questo 19 marzo porterà incontri e emozioni che corrispondono alle vostre esigenze. I legami sinceri acquisiscono importanza, le situazioni ambigue diventano meno tollerabili. Lavoro? Dopo mesi di rallentamenti, le strategie e le decisioni prese cominciano a dare risultati.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 19 marzo 2026), le relazioni richiedono chiarezza e dialogo sincero, soprattutto in caso di contrasti nel corso degli ultimi anni. Le attività lavorative necessitano di attenzione. La gestione accurata dei progetti e la lucidità nelle decisioni consente di superare ostacoli e consolidare risultati già ottenuti.

GEMELLI

Cari Gemelli, ritardi e promesse non mantenute generano frustrazione in queste ore di marzo. Le relazioni richiedono chiarezza e attenzione a ciò che si può realmente fare o non fare. Per quanto riguarda il lavoro, i progetti subiscono rallentamenti, in particolare un progetto che sembrava essere già avviato può subire blocchi, una promozione non arriva, una battaglia non si ferma.

CANCRO

Cari Cancro, le relazioni richiedono chiarezza con Venere contraria. Le nuove conoscenze offrono emozioni che andranno, però, definite nel tempo. Capitolo lavoro: Giove nel segno stimola energia e forza di volontà nella gestione di progetti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 19 marzo 2026), con Venere a favore l’amore non manca, c’è interesse per una persona… L’unico problema è capire se si tratta di quella giusta! La sicurezza interiore non manca. Settimana nel complesso valida, ancora di più da domani, 20 marzo, quando il sole tornerà a favore.

VERGINE

Cari Vergine, alcune relazioni richiedono maggiore attenzione e chiarezza. Rapporti basati su abitudini rischiano di perdere vitalità. Lavoro? Non è sempre facile decidere per il futuro, ma rispetto al mese di febbraio quando Saturno era in opposizione avete una marcia in più.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: Venere nel segno porta incontri e emozioni che corrispondono alle vostre esigenze.