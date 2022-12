Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 1 dicembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 1 dicembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli , Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, l’amore in questo mese vi riserverà sorprese, ma ancora non è arrivato il momento giusto, dovete pazientare ancora un po’. Per quanto riguarda il lavoro, avete tanti progetti lavorativi, ma – per il momento – fate confusione e non riuscite a dargli concretezza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 1 dicembre 2022), nel corso delle prossime ore evitate discussioni inutili con il partner, anzi prendete proprio le distanze da situazioni e persone che vi creano inquietudine. Per quanto riguarda il lavoro, quello che state facendo non vi piace e perciò rischiate di sbagliare per distrazione.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete single e volete avere l’occasione di incontrare la persona della vostra vita? Non potete aspettare sul divano… Dovete creare le condizioni perché ciò accada. Per quanto riguarda il lavoro, non fatevi prevaricare esprimete chiaramente quali sono le vostre necessità.

CANCRO

Cari Cancro, vi sentite un po’ sottotono, cercate di riservare più tempo al vostro rapporto di coppia. Anche il lavoro stenta ad andare avanti in queste ore di inizio dicembre. Non disperate è solo un momento passeggero.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 1 dicembre 2022), questo è un momento favorevole in amore, sono previste occasioni da non perdere. State all’erta. Per quanto riguarda il lavoro che vi assorbe moltissimo, avete deciso di portare a termine degli impegni prima delle vacanze di Natale.

VERGINE

Cari Vergine, cercate di essere più creativi. Cercate di far sentire il partner parte integrante della vostra vita. C’è qualcosa che vi disturba in campo professionale, cercate di capire presto di cosa si tratta per risolvere la questione velocemente.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’ oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: in amore sono previste occasioni da non perdere. Coraggio!