Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 9 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 9 novembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il fine settimana in corso è caratterizzato da un grande entusiasmo. Le stelle in queste ore di novembre favoriscono iniziative personali e la voglia di mettersi in gioco. Per quanto riguarda il lavoro, alcune questioni possono finalmente trovare soluzione. Chi è in coppia vivrà momenti di passione e complicità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 9 novembre 2025), state vivendo un fine settimana tranquillo ma molto produttivo. Le stelle aiuteranno a gestire le relazioni con calma e diplomazia. Lavoro? Questo è il momento di pianificare e portare avanti progetti importanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, fine settimana particolarmente vivace e dinamico per molti di voi. Le energie in queste ore di novembre favoriscono incontri e momenti di condivisione. Per quanto riguarda il lavoro, nuove idee o collaborazioni possono rivelarsi importanti. Datevi da fare.

CANCRO

Cari Cancro, vi attendono delle giornate di riflessione e introspezione. Le stelle suggeriscono di comunicare chiaramente con chi vi sta accanto e di chiarire eventuali dubbi. Per quanto riguarda il lavoro, la costanza e l’attenzione ai dettagli saranno premiate in queste ore di novembre.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 9 novembre 2025), state affrontando il fine settimana con grande energia e vitalità. Per quanto riguarda il lavoro, progetti importanti possono muovere passi avanti, mentre in amore le coppie vivranno momenti di passione e complicità.

VERGINE

Cari Vergine, il fine settimana che state vivendo porta concentrazione e produttività. Per quanto riguarda il lavoro, le iniziative mirate e la precisione saranno premiate. Chi ha vissuto tensioni potrà finalmente chiarire e ritrovare equilibrio.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: il fine settimana porta concentrazione e produttività.