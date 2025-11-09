Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 9 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 9 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, fine settimana particolarmente favorevole per relazioni e nuove opportunità. Il dialogo sarà fondamentale: le coppie ritroveranno armonia. Per quanto riguarda il lavoro, idee e collaborazione porteranno vantaggi. La giornata di domani, domenica 9 novembre, invita a socializzare e a dedicarsi ai piaceri della vita.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 9 novembre 2025), state vivendo un fine settimana intenso, un weekend di passione e determinazione. Per quanto riguarda il lavoro, le iniziative personali possono portare risultati concreti, ma dovete darvi da fare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, fine settimana di inizio novembre particolarmente pieno di entusiasmo e nuove possibilità. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle sostengono progetti creativi e iniziative originali. Chi è single può vivere incontri interessanti, guardatevi intorno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo fine settimana di inizio mese richiede concentrazione e organizzazione. Più del solito… Per quanto riguarda il lavoro, le iniziative procedono bene grazie alla costanza e alla determinazione. La sincerità rafforza i legami, ma starà a voi fare il primo passo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 9 novembre 2025), periodo particolarmente creativo e stimolante per molti di voi. Per quanto riguarda il lavoro, nuove idee trovano spazio e riconoscimento in queste ore. La sincerità sarà premiata in amore.

PESCI

Cari Pesci, fine settimana di inizio novembre 2025 intenso dal punto di vista emotivo. Ascoltare il cuore sarà fondamentale per gestire le relazioni nel corso di questo weekend. Capitolo lavoro: l’intuito aiuterà a trovare soluzioni efficaci a eventuali problemi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: periodo creativo e stimolante per molti di voi.