Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 8 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 8 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, vi aspetta una domenica piena di tempo libero da passare con il partner e con le persone a cui volete più bene. Cercate di sfruttare appieno ogni momento, visto che nel corso della settimana siete spesso oberati di impegni di lavoro che vi rendono parecchio latitanti. È il momento invece di prendervi del tempo solo per voi, senza pensare a responsabilità, scadenze e problemi.

TORO

Cari Toro, è un mese molto impegnativo per voi. Anche di domenica, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, non avrete il tempo di rilassare la mente, perché avete così tanta voglia di raggiungere i vostri obiettivi da essere disposti a sacrificare anche il riposo. Va bene così, se è quello che sentite davvero: occhio però a non trascurare eccessivamente le persone a cui tenete di più. Potreste poi pentirvene.

GEMELLI

Cari Gemelli, sono momenti molto positivi per il vostro segno, soprattutto in amore. Il passaggio di Venere dalle vostre parti non sarà senza conseguenze: per chi di voi è single, forse è arrivato il momento di smettere di essere battitori liberi e trovare una persona da definire casa. I presupposti ci sono tutti, ma anche voi dovrete metterci impegno, dedizione e volontà.

CANCRO

Cari Cancro, nei giorni scorsi avete lasciato parecchi progetti a metà perché il lavoro vi ha totalmente assorbiti. In questa domenica di relax, invece, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox potrete pensare nuovamente a voi stessi. Approfittatene per portare a termine delle attività che vi rendono felici. Coinvolgete anche alcuni amici, che sentite di aver trascurato ultimamente.

LEONE

Cari Leone, non sono mancate discussioni in famiglia negli ultimi tempi. Forse è arrivato il momento di discutere apertamente di ciò che non va più come prima e trovare, eventualmente, una situazione. Spesso, infatti, tenersi tutto dentro non è la scelta migliore. Accettate anche i consigli di persone che per voi sono speciali e vi conoscono da sempre. L’importante, alla fine, è decidere in ogni caso con la propria testa.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi (8 marzo 2020) di Paolo Fox, avete parecchi nodi da risolvere con il vostro partner. Ultimamente, infatti, avete sentito la passione calare di botto: alcuni periodi di appannamento possono essere normali, ma deve esserci la voglia di entrambi di recuperare. E nel partner, voi, al momento non vedete alcuna intenzione di cambiare atteggiamento. Forse è il caso di affrontare la questione di petto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: dopo un periodo di grande crisi, sembra che siate nuovamente pronti ad aprire il vostro cuore all’amore. E c’è una persona, che avete conosciuto da poco, che sembra fare proprio al caso vostro… È il vostro momento!

