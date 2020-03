Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 8 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 8 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, si apre per voi una domenica di grandi soddisfazioni. In amore state finalmente mettendovi alle spalle una lunga crisi con il partner e adesso sembra tutto come la prima volta: la passione è alle stelle, starà a voi adesso non farla spegnere nuovamente. Cercate, almeno per oggi, di non pensare al lavoro: ci sarà tempo per occuparvi di scartoffie e scadenze, da domani.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox non sarà la domenica più bella della vostra vita, ma questo lo immaginavate già. State davvero attraversando un periodo di crisi senza precedenti: con il partner, che all’improvviso non vi sembra più la persona adatta per starvi a fianco, sul lavoro, visto che non vi sentite realizzati e considerati. Neanche in famiglia riuscite a trovare un riparo, visto che le tensioni non mancano. Tenete duro, arriveranno tempi migliori.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi consiglia di dedicarvi appieno al partner. Avete bisogno di ritrovare quell’intimità – e non solo sotto le lenzuola – che vi ha fatto sentire invincibili per molto tempo. Impegnatevi al massimo, rimandando impegni secondari e concentrandovi solo sulla vostra storia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sono settimane difficili per voi. Adesso, però, vi rendete conto che una persona a voi molto cara ha bisogno del vostro appoggio. Non esitate a starle accanto, come lei ha fatto spesso con voi. Fatevi forza a vicenda. Qualche buona notizia, nel pomeriggio, in famiglia: un lieto annuncio vi farà tornare il sorriso.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox in questi giorni avete provato a fare finta di niente ma è impossibile. C’è qualcosa che vi sta togliendo tutta la serenità: è il momento di affrontarla con responsabilità e coraggio. Se ci sono dei rapporti che vi fanno soffrire, forse è giusto tagliare anche se porterà sofferenza. Il vostro bene viene prima di tutto, non dimenticatelo mai.

PESCI

Cari Pesci, è un periodo di grande preoccupazione per le notizie che riguardano l’epidemia di Coronavirus, ma in questa domenica volete soltanto staccare la spina e dedicarvi all’amore. Molti di voi hanno intrapreso da poco una nuova avventura, che sembra finalmente quella giusta: basta voltarsi indietro, solo chi non ha futuro rimpiange il passato.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: in amore è un periodo davvero florido, approfittate di questa domenica per passare momenti indimenticabili con il partner. Staccate la spina da tutto il resto.

