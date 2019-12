Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 29 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono tanti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 29 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Amici della Bilancia, giornata di tensione in amore: vivete un po’ sul chi va là e questo vi rende particolarmente nervosi. Cercate di capire se potete davvero fidarvi del vostro partner, oppure se qualcosa si è rotto definitivamente e dovete per forza voltare pagina. Qualcosa non va nella vostra creatività.

SCORPIONE

Cari Scorpione, giornata tutto sommato positiva per il vostro segno, per cui se avete dei progetti ambiziosi da portare avanti, fatelo con ottimismo. Con il partner è tornata una buon intesa, anche tra le coperte, godetevi quindi una domenica all’insegna della passione.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi (29 dicembre) sarete carichi di erotismo e per voi sarà davvero difficile tenere a freno i bollenti spiriti. Se avete un partner, preparatevi a fare faville. Se invece siete single potreste decidere di regalarvi avventure occasionali. Tanta voglia anche di amicizie, uscite e divertimento. Siete rimasti per troppo tempo chiusi in voi stessi.

CAPRICORNO

Amici del Capricorno, alcuni ricordi del passato potrebbero riaffiorare alla mente, per l’ennesima volta, togliendovi quella serenità che a fatica state cercando di mantenere con il partner. Quanto è importante questo ex per voi? Perché continuate a pensarci? Provate a rispondere a queste domande, e starete meglio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox potrete godervi un po’ di sano relax dopo gli impegni e lo stress della settimana appena trascorsa. Cercate di ricaricare le pile, anche in vista dell’arrivo del 2020. Approfittatene anche per stare insieme agli amici e agli affetti di una vita: le feste, d’altronde, servono anche a questo.

PESCI

Amici dei Pesci, segnali di ripresa per quanto riguarda la vostra vita sentimentale. Se avete attraversato un periodo difficile, adesso le cose possono davvero migliorare. Cercate innanzitutto di rilassarvi e concedervi un po’ di tempo per voi stessi: staccare la spina dalla solita routine vi farà solo bene. Non permettete più a qualcuno di mettersi in mezzo alla vostra relazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: dopo un periodo difficile, ritrovate il sorriso, soprattutto in amore. Riprendetevi il tempo e gli spazi perduti.

