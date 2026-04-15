Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 15 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 15 aprile2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi sostiene, ma oggi vi chiede disciplina. Nel lavoro, una situazione potrebbe richiedere più attenzione del previsto: meglio non agire d’impulso. Le vostre energie sono alte, ma vanno indirizzate con precisione. In amore, evitate contrasti inutili: una parola fuori posto potrebbe creare tensioni evitabili

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi protegge e vi dona stabilità. Nel lavoro, i vostri sforzi iniziano a dare segnali concreti, anche se non ancora definitivi. In amore, cresce il bisogno di sicurezza ma anche di calore emotivo: non vi basta la tranquillità, cercate qualcosa che vi coinvolga davvero.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende brillanti ma un po’ indecisi. Nel lavoro potreste trovarvi davanti a più opzioni: non è il momento di scegliere in fretta. In amore, chiarite una situazione che da tempo vi lascia perplessi: la sincerità sarà la vostra alleata.

Cancro

Cari Cancro, la Luna è protagonista e vi rende sensibili, ma anche profondi. Nel lavoro, cercate di non farvi influenzare troppo dall’ambiente circostante. In amore, giornata significativa: un gesto sincero può rafforzare un legame o riportare serenità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 15 aprile 2026), il Sole vi sostiene, ma oggi vi invita a non esagerare. Nel lavoro siete osservati e apprezzati, ma serve equilibrio. In amore, la passione non manca, ma attenzione all’orgoglio: ascoltare è importante quanto parlare.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi aiuta a essere concreti e organizzati. Nel lavoro riuscite a risolvere questioni pratiche e a mettere ordine. In amore, però, cercate di non essere troppo razionali: lasciate spazio anche all’imprevedibile.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce il desiderio di armonia, ma oggi vi chiede anche decisione. Nel lavoro è il momento di prendere una posizione chiara. In amore, un dialogo sincero può cambiare le dinamiche del rapporto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica intuizione e profondità. Nel lavoro riuscite a leggere tra le righe e questo vi dà un vantaggio. In amore, emozioni intense ma più consapevoli: sapete distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove stimola il desiderio di novità. Nel lavoro nuove idee si affacciano, ma vanno sviluppate con calma. In amore, cercate libertà ma anche sincerità: non volete più situazioni confuse.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la vostra determinazione. Nel lavoro piccoli passi portano risultati concreti. In amore, però, serve più apertura: chi vi sta accanto ha bisogno di sentirvi più presenti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 15 aprile 2026), Urano porta intuizioni improvvise. Nel lavoro una vostra idea può rivelarsi molto utile. In amore, attenzione alla distanza emotiva: chiarite ciò che provate.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità e immaginazione. Nel lavoro seguite l’intuito, può guidarvi bene. In amore c’è una dolcezza più matura: meno sogno e più realtà.