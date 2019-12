Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 29 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 29 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi (29 dicembre) è una giornata di tensione in amore: cercate di capire se il vostro partner è davvero quello giusto per voi o se qualcosa si è rotto per sempre. In questo secondo caso, non abbiate paura a rompere e voltare pagina. Le tensioni iniziali migliorano con il passare delle ore.

TORO

Amici del Toro, giornata positiva per il vostro segno. Sole e Luna infatti vi proteggono nella realizzazione dei vostri progetti, e in generale in ogni cosa farete oggi. Venere è dissonante, per cui potrebbe esserci qualche tensione con il partner, ma nulla di grave. Attenti perché nei prossimi giorni la Luna non sarà più così favorevole.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, la Luna vi protegge, per cui approfittatene per realizzare tutti i vostri progetti. In generale, dopo un periodo di forti tensioni, le cose sono migliorate e vi vedono assoluti protagonisti. Cercate di trascorrere un sereno Capodanno in compagnia delle persone che più amate.

CANCRO

Amici del Cancro, oggi si prevede una domenica all’insegno delle tensioni per il vostro segno. Cercate di mantenere la calma per evitare inutili litigi con chi vi circonda. D’altronde il Capodanno è vicino, per cui approfittatene per realizzare tutti i vostri obiettivi. Se ci sono state tensioni con il partner, parlatevi e chiaritevi.

LEONE

Giornata caratterizzata da qualche tensione in amore per il vostro segno secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi. Cercate di parlarvi e chiarire, in modo da non rovinare un rapporto importante per qualcosa di banale. Se non sapete che strada intraprendere, affidatevi ai saggi consigli delle persone a voi più care. Chi è single da tempo potrebbe vivere una giornata sottotono.

VERGINE

Amici della Vergine, giornata di transizione in vista di un 2020 da assoluti protagonisti. Starà comunque a voi essere bravi a gestire le cose al meglio e dare il massimo in ogni campo. Attenzione a qualche possibile litigio sul posto di lavoro con superiori e colleghi: c’è chi potrebbe cercare di mettervi il bastone fra le ruote.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: portate avanti con entusiasmo i vostri progetti.

