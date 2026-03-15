Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 15 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 15 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite il bisogno di equilibrio e serenità. Se negli ultimi giorni c’è stata qualche tensione, la giornata può aiutarvi a ristabilire l’armonia. Nel lavoro la vostra capacità di mediazione sarà molto utile. In amore il dialogo torna protagonista e può rafforzare un rapporto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 15 marzo 2026), l’intuito è molto forte. Potreste capire con facilità cosa si nasconde dietro le parole degli altri. Nel lavoro questo vi permette di muovervi con strategia e di evitare qualche errore. In amore le emozioni sono intense: se c’è qualcosa da chiarire, affrontatelo con sincerità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata porta un desiderio di movimento e di novità. La routine vi sta un po’ stretta e avete bisogno di stimoli diversi. Nel lavoro potrebbero nascere idee interessanti da una conversazione casuale. In amore il clima è più leggero e spontaneo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra determinazione vi aiuta a portare avanti un progetto importante. Non amate lasciare le cose a metà e questo atteggiamento vi permette di ottenere risultati concreti. In amore però cercate di essere un po’ più disponibili al dialogo e alle emozioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 15 marzo 2026), la vostra mente oggi è piena di idee originali. Potreste trovare soluzioni innovative a un problema che vi preoccupa da tempo. Nel lavoro qualcuno potrebbe apprezzare il vostro punto di vista. In amore cercate di essere più presenti con chi vi vuole bene.

PESCI

Cari Pesci, la vostra sensibilità oggi è una grande risorsa. Riuscite a percepire con chiarezza ciò che accade attorno a voi. Nel lavoro un’intuizione potrebbe aiutarvi a risolvere una questione complicata. In amore la giornata favorisce momenti romantici e profondi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la vostra sensibilità oggi è una grande risorsa. Riuscite a percepire con chiarezza ciò che accade attorno a voi.