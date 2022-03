Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 13 marzo 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 13 marzo 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, basta! Non ostinatevi a recuperare rapporti ormai deteriorati da tempo. Ciò che si è rotto non sempre può essere riparato soprattutto in amore. Provate a voltare pagina. Andate avanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 13 marzo 2022), troppe cose bollono in pentola e non riuscite a concluderne nessuna con il giusto profitto. Datevi tempo scegliete un obiettivo e cercate di raggiungerlo con serenità ma anche caparbietà. Però una scelta va fatta…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la fatica non vi ha mai spaventato, vi siete sempre buttati in nuove avventure con coraggio, ora però è il caso di rallentare i ritmi. Anche il vostro fisico ha bisogno di una pausa. Concedetevela e recuperate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sorprese in arrivo per i nati sotto questo segno: nell’aria durante questa domenica di marzo ci sarà voglia di allargare la famiglia. Datevi da fare, questo è un ottimo periodo per il vostro segno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 13 marzo 2022), non siate troppo ansiosi, godetevi la vita! Per pensare alle cose negative c’è sempre tempo… Occupate la mente e dedicatevi a voi stessi. Coccolatevi un po’, ve lo siete meritato.

PESCI

Cari Pesci, le stelle oggi – 13 marzo – vi invitano a fare un po’ meno e meglio di quanto fatto sino ad ora. In qualsiasi caso prima di maggio non potrete mettere in atto i cambiamenti che vorreste. Tenete duro e ragionate sul futuro, sui nuovi progetti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: sorprese in arrivo, voglia di allargare la famiglia in vista.