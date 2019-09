Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 24 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Martedì 24 settembre 2019, come tutti i giorni della settimana, inizia per molti italiani con l’oroscopo di Paolo Fox, considerato il guru degli astrologi italiani. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Segni fortunati e sfortunati, quali sono? Di seguito le previsioni astrologiche di oggi, martedì 24 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

LEONE

Amici del Leone, in questo martedì potete permettervi il lusso di osare, prendervi dei rischi e provare qualcosa che non avete mai fatto prima. Le stelle, del resto, hanno deciso di sorridervi, dunque anche in caso di sconfitta, cadrete sul morbido. Quando vi ricapita di avere Mercurio, Venere e Luna tutte insieme dalla vostra parte? Approfittatene, soprattutto se siete single e in cerca di una relazione stabile.

VERGINE

I nati sotto il segno della Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, possono tornare a sorridere. Fino a venerdì, infatti, per voi ci sarà un periodo di felicità e relax. Cogliete l’occasione per risolvere qualche problema rimasto in sospeso, soprattutto se ha a che fare con la vostra famiglia. Per alcuni di voi, le maggiori responsabilità a lavoro invece non rappresentano una paura: il rischio, però, è che vi stressiate troppo. Dosate le energie.

BILANCIA

Amici della Bilancia, Paolo Fox nel suo oroscopo di oggi prevede anche per voi una giornata mediamente positiva. La vostra priorità assoluta è e rimane l’amore: avete capito di aver bisogno di mostrare sempre i vostri sentimenti, senza paure o vergogne, e di dover dedicare al partner la gran parte del vostro tempo. Se riuscite a coordinare tutto anche con gli impegni di lavoro, la situazione diventa perfetta.

SCORPIONE

Per quanto riguarda gli Scorpione, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata sottotono. Ieri vi sentivate in formissima, ma oggi tornano alcuni spettri del passato. Siete indecisi su tutto: anche coloro tra voi che sono fidanzati da tempo iniziano a vacillare. I single, invece, non sentono alcun bisogno di compagnia. Che vi succede? Tutto ha origine dal lavoro. Abbiate il coraggio di cambiare tutto prima che sia troppo tardi.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 24 settembre

Il segno fortunato di oggi è sicuramente quello della Vergine, che fino a venerdì avrà di che sorridere. Siete senza pensieri e la cosa vi rende davvero allegri: siete stufi di essere un punto di riferimento per tutti, visto che ciò genera solo preoccupazioni e ansie. Meglio essere battitori liberi e dover dare conto solo a se stessi.

