Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 24 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox, il guru degli astrologi italiani, torna con le sue previsioni anche oggi, martedì 24 settembre 2019. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia.

Ma cosa prevede Paolo Fox per oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 24 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Quali saranno i segni fortunati e quelli meno fortunati? Vediamolo insieme:

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, è arrivato il momento per voi di avere la vostra rivalsa e di raggiungere un traguardo che troppe volte vi è stato sbarrato da altre persone. Finalmente riuscirete a ottenere ciò che inseguite da tempo: siate soddisfatti del vostro lavoro, ma tenete bene a mente che non è ancora il momento di rilassarsi. Continuate a lottare, anche in amore, dove non mancano contrattempi e allo stesso tempo belle notizie.

CAPRICORNO

I nati sotto il segno del Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, devono rassegnarsi a una giornata di litigi. Soprattutto in amore, dove la lontananza (fisica, per molti di voi) dal partner si fa sentire e crea dubbi e discussioni. Per coloro che sono single, invece, non si prospetta una giornata scoppiettante: non vi sentite ancora pronti per nuovi incontri. Buone notizie, invece, in arrivo sul lavoro.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

ACQUARIO

Per l’Acquario invece è in arrivo un martedì di nervosismo, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Tutti coloro che vi vogliono bene conoscono la vostra vena polemica e sanno benissimo che in alcune giornate è meglio lasciarvi perdere. Ecco, oggi sarà uno di quei giorni. Le stelle vi girano le spalle e voi cercate capri espiatori negli altri. Il consiglio, invece, è di fare un esame di coscienza: solo così, il domani può migliorare. Di molto.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox oggi per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione | Martedì 24 settembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | 24 settembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro | 24 settembre 2019

Amici dei Pesci, Paolo Fox nel suo oroscopo di oggi prevede per voi una giornata a dir poco positiva. Sentite il bisogno di passare del tempo con i vostri familiari, troppo spesso trascurati in nome del lavoro, come anche con il partner. Se riuscite, prendetevi qualche ora da trascorrere esclusivamente con gli affetti. Ne uscirete rinnovati e pieni di energia.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

LE PREVISIONI DI OGGI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 24 settembre

Il segno più fortunato di oggi, tra quelli qui sopra elencati, secondo il guru degli astrologi italiani è quello del Sagittario: avete dovuto ingoiare troppi bocconi amari negli ultimi mesi, ma finalmente è arrivato il vostro momento. Dimostrate a tutti il vostro valore.

TUTTI GLI OROSCOPI