Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 24 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni mattina migliaia di italiani cercano l’oroscopo di Paolo Fox, considerato da sempre il guru degli astrologi in Italia. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia. Doti che l’astrologo mette in mostra quando è ospite di trasmissioni tv come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio su LatteMiele.

Ma cosa prevede Paolo Fox per oggi? Quali sono i segni fortunati della giornata? E quelli meno fortunati? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 24 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, finalmente le vostre quotazioni sono in ripresa dopo un lunedì da dimenticare. In questa giornata, infatti, le stelle vi daranno una grossa mano per raggiungere tutti i vostri obiettivi. Naturalmente, dovrete impegnarvi a fondo per riuscirci: non state ad aspettare che le buone notizie arrivino da sole, lavorate e non trascurate l’amore.

TORO

Per quanto riguarda il Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata davvero importante e delicata. Siete consapevoli che questo è una fase decisiva per la vostra vita, soprattutto per quel che riguarda il lavoro e i sentimenti. Avete bisogno di certezze e in questo martedì riuscirete a trovarle, nonostante alcuni contrattempi.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, state vivendo una fase abbastanza altalenante. Un giorno vi sentite i padroni del mondo, un altro siete decisamente stufi di tutto. Che fare? Paolo Fox, nell’oroscopo di oggi, vi consiglia di mantenere la calma in ogni situazione e di attendere momenti migliori prima di prendere decisioni importanti. Buone notizie in arrivo in amore: per voi una scarica di adrenalina in una giornata difficile.

CANCRO

I nati sotto il segno del Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, dovranno affrontare una giornata piena di intoppi. Preparatevi a diverse discussioni con il partner: siete consapevoli che la vostra relazione non funziona più come un tempo. Dovete fare di tutto per recuperare, se volete davvero salvare il rapporto. Altrimenti guardate al futuro senza rimpianti.

Il segno fortunato del 24 settembre 2019

Il segno fortunato secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 24 settembre, è sicuramente quello dell’Ariete, baciato dalla fortuna e voglioso di recuperare il terreno perduto nei giorni scorsi, quando le stelle erano state abbastanza severe. Approfittate di questa giornata per togliervi soddisfazioni e anche qualche sassolino dalla scarpa.

