Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 28 febbraio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 28 febbraio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete un po’ annoiati e in questi giorni. Soprattutto in coppia e vi stanno venendo strane voglie di trasgressione: attenzione perché poi non si torna indietro. Sul lavoro state attraversando una fase un po’ critica, ma riuscirete a venire a capo di qualsiasi problema entro breve tempo.

SCORPIONE

Scorpione, domani l’invito dell’oroscopo di Paolo Fox è quello di rimanere il più possibile tranquilli. Siete in mezzo a una tempesta e non riuscite a venire a capo di alcuni crucci che affollano i vostri pensieri. Questa condizione emotiva si riflette anche sul lavoro: cercate di fare solo il minimo necessario o, con tutta questa tensione, potreste fare danni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di domani sarà una giornata intrigante per quanto riguarda l’amore, con il vostro partner che deciderà di farvi una sorpresa davvero “bollente”. Sul lavoro siete poco concentrati, ma è per via del sentimento che provate per qualcuno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Giove è in transito nel vostro segno e potrebbe portarvi ad ottenere belle soddisfazioni, sia amorose che professionali. Se qualcuno ha intenzione di provocarvi rispondete con grande aplomb, senza concedergli alcun “vantaggio”.

ACQUARIO

Cari Acquario, la giornata amorosa non sarà delle migliori, con polemiche e discussioni che non fanno che agitare sia voi che il partner che la famiglia in generale. Cercate di spegnere tutte le fiamme partendo dalle più piccole: quando vi mettete di impegno nel risolvere delle controversie venite sempre ripagati.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox la Luna sarà decisamente favorevole e vi porterà verso nuovi entusiasmanti progetti personali. Avete imparato tanto ultimamente e avete voglia di mettere a frutto tutte le vostre nuove conquiste professionali.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la Luna sarà decisamente favorevole e vi porterà verso nuovi entusiasmanti progetti personali.

