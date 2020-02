Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 28 febbraio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 28 febbraio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 28 febbraio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vede una Luna sorridente e luminosa nel vostro segno per quanto riguarda gli affari amorosi. Se siete pieni di dubbi, la sua luce vi guiderà verso la scelta che più può soddisfare la persona che siete diventati in questi ultimi mesi.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di domani è favorevole per quanto riguarda i sentimenti. Se avete intenzione di dichiararvi a qualcuno potete farlo, avrete una buona fortuna. Forse, in effetti, questa persona non aspettava altro da un bel po’. Sul lavoro i nuovi progetti vi rendono entusiasti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, dovete assolutamente alzare una barriera tra i vostri affari personali e quelli professionali. Da una parte questo significa cercare di ricavare del tempo per il partner in mezzo a tutti gli impegni, mentre dall’altro vuol dire evitare situazioni ambigue con i colleghi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox non dovreste perdere troppo tempo se qualcosa vi interessa, ma dovreste correre per andarvela a prendere. Sul lavoro cercate di impegnarvi con più costanza, oppure la vostra resa sarà altalenante e, se c’è una cosa che non vi piace, è essere rimproverati dai vostri superiori.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, l’amore è un po’ teso in questi giorni di fine febbraio. Soprattutto se vi siete messi, anche se involontariamente, in una sorta di competizione: state provando a raggiungere il cuore di qualcuno, ma gli ostacoli sono davvero numerosi. Non arrendetevi!

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 28 febbraio 2020 Oroscopo Branko oggi, giovedì 27 febbraio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 27 febbraio 2020

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede una giornata di recupero a livello amoroso, soprattutto per chi ha avuto delle recenti e accese discussioni con il partner. Sul lavoro sarà una giornata stressante e impegnativa, prendete un bel respiro.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello del Toro: se avete intenzione di dichiararvi a qualcuno potete farlo, avrete una buona fortuna.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI