Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 21 febbraio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 21 febbraio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, è arrivato il momento di svagarsi un po’. Se potete, organizzate un viaggio, o comunque qualcosa per rilassarvi, perché non siete in perfetta forma. Un po’ di agitazione nell’aria anche per quanto riguarda il lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, domani in amore chi è in coppia non avrà grossi problemi, mentre i single non avranno molta voglia di guardarsi intorno. Sul lavoro state facendo ottime scelte.

SAGITTARIO

Sagittario, giornata intrigante in amore: esci, divertiti, questa non è una giornata da trascorrere in casa. Per quanto riguarda il lavoro in questi giorni potrebbe arrivare una buona notizia inaspettata.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarà una giornata in cui potrete riuscire a chiarire alcuni malintesi in amore, ma cercate di mettere a tacere l’ansia. Vi sentite agitati per alcuni problemi di natura economica. Mantenete la calma.

ACQUARIO

Cari Acquario, la Luna opposta ti rende nervoso e potrebbe portare qualche discussione di troppo: cercate di evitare tensioni. Questo resta comunque un buon periodo. Attenzione alle polemiche in ambito lavorativo.

PESCI

Giornata positiva in amore per i Pesci: le stelle sono dalla vostra parte, lasciatevi andare all’amore e vivrete delle belle emozioni. Sul lavoro è un momento in cui può esserci un bel rilancio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: buone notizie in vista per amore e lavoro. Uscite, divertitevi!

