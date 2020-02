Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 21 febbraio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 21 febbraio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 21 febbraio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, per voi si prospetta un periodo interessante in amore, se qualcuno vi interessa fatevi avanti. Sul lavoro questa è una fase migliore rispetto all’inizio dell’anno. Cercate comunque di fare le cose ragionandoci sopra. Usate la testa.

TORO

Cari Toro, domani le stelle saranno dalla vostra parte in amore, i pianeti saranno in ottimo aspetto. Anche sul lavoro questo è il momento di portare avanti i progetti e ottenere buoni risultati. Avanti così.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani si recupera in amore: se c’è stata una crisi puoi chiarire o sanare la situazione. Cerca di non parlare a sproposito. Sul lavoro cerca di non metterti contro nessuno.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, rispetto ai giorni scorsi l’amore va molto meglio. Nelle prossime ore accettate gli inviti, adesso potete affrontare le cose in modo migliore. Sul lavoro ci sono delle occasioni da sfruttare.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Leone, cercate di essere cauti in amore: la Luna in opposizione potrebbe provocare qualche problema, attenzione a eventuali discussioni. Sul lavoro ci potrebbe essere qualche problema da risolvere.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 21 febbraio 2020 Oroscopo Branko oggi, giovedì 20 febbraio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 20 febbraio 2020

VERGINE

Cari Vergine, domani – secondo l’oroscopo di Fox – bene l’amore, gli incontri sono favoriti, proseguite sulla strada che avete intrapreso, le giornate in arrivo saranno ancora migliori. Sul lavoro ci saranno da affrontare delle situazioni importanti.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello del Toro: ottime notizie in amore e buone sul lavoro: è arrivato il momento di portare avanti dei progetti.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI