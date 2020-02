Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 22 febbraio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 22 febbraio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di domani cercate di prestare attenzione in amore, c’è molta tensione nella coppia. Se sul lavoro c’è qualcosa che non va, lasciate correre, cercate di rimandare le soluzioni al prossimo mese.

SCORPIONE

Giornata sottotono in amore per gli Scorpione, ma tranquilli: tra la serata e domenica si recupera. Cercate di non pensare più al passato, uscite e pensate solo al presente e al futuro. Maggiore impegno sul fronte del lavoro.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di domani (22 febbraio) sarà una giornata buona per quanto riguarda i sentimenti, le stelle vi accompagnano, quindi se dovete chiarire qualcosa fatelo. Sul lavoro è molto probabile che possa arrivare una buona notizia.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarà una giornata sottotono e un po’ stressante in amore, i rapporti di coppia potrebbero avere qualche tensione. Siete troppo nervosi. Cercate di calmarvi un po’. Anche sul lavoro si sente questa condizione…

ACQUARIO

Cari Acquario, per voi l’amore viaggia alla grande e le storie che nascono adesso avranno di sicuro modo di svilupparsi in futuro: cercate quindi di non tirarvi indietro e di non chiudervi in casa. Sul lavoro agite con prudenza.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 22 febbraio 2020 Oroscopo Branko oggi, venerdì 21 febbraio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 21 febbraio 2020

PESCI

Cari Pesci, domani potrebbe esserci un piccolo ritardo che potrebbe contrariarvi, ma non preoccupatevi, perché da domenica si recupera grazie a Sole e Luna che entreranno nel vostro segno e vi daranno buone opportunità specie in amore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: l’amore va che è una bellezza! Uscite e cogliete le occasioni!

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE