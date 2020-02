Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 22 febbraio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 22 febbraio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 22 febbraio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, quella di domani sarà una giornata positiva in amore grazie al transito di Venere nel vostro segno. Fate solo attenzione alle scelte. Sul lavoro potrete anche provare nuove strade, ma non rischiate a livello economico.

TORO

L’amore è ancora protagonista per i Toro, ma attenzione a non perdere la pazienza durante la giornata. Cercate di parlare chiaro se volete svelare i vostri sentimenti. Sul lavoro oggi serve concentrazione, non disperdete energie in cose inutili. Basta perdere tempo.

GEMELLI

Cari Gemelli, se ultimamente ci sono stati contrasti, domani sarà la giornata giusta per chiarire. Giornata positiva anche per quanto riguarda il lavoro, riuscirete anche a recuperare a livello economico, anche se potrebbe esserci del nervosismo a causa di Mercurio.

CANCRO

Giornata positiva anche per i Cancro. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani le stelle sono dalla vostra parte. In particolare se dovete affrontare qualche ostacolo o chiarimento. Sul lavoro c’è molta ansia, cercate di fare le cose con più calma. Attenzione ai soldi.

LEONE

Cari Leone, per voi prevista una giornata sottotono in amore, cercate di non riversare i problemi di lavoro nella coppia. Da domenica si recupera. Sul lavoro dovreste cercare di trovare maggiore serenità.

VERGINE

Cari Vergine, l’amore domani è un po’ sottotono perché date troppo spazio al lavoro, sottraendo spazio ai sentimenti. Eppure avete le stelle dalla vostra parte, potreste fare grandi cose. Novità in vista per il lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello del Cancro: se dovete chiarirvi con qualcuno fatelo domani! Le stelle sono dalla vostra parte.

