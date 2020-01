Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 15 gennaio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 15 gennaio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, qualcosa si è interrotto a livello di comunicazione con il partner. Avete accumulato una serie di tensioni perché non fate che dire “A” e sentirvi rispondere “Z”. Forse dovreste ragionare sul modo in cui vi esprimete e rivedere alcune vostre prese di posizione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, è una giornata in cui potete permettervi di tirare fuori qualche argomento di discussione per voi molto importante e affrontarlo. Ci sono nuove possibilità di incontro importanti e persone con cui potrebbe scattare un grande feeling. In effetti avevate proprio bisogno di una ventata di aria fresca.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarà una giornata decisamente positiva per quanto riguarda l’amore. Anche sul lavoro potrebbero esserci ricche novità in arrivo, con nuove collaborazioni pronte a partire e alcune situazioni in via di stabilizzazione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è una bella giornata quella di domani, fortunata soprattutto, per i nuovi incontri e relazioni amorose. Se avete intenzione di dichiarare i vostri sentimenti a qualcuno fatelo sicuri di ottenere un buon successo. Per quanto riguarda la salute, invece, cercate di non esagerare nell’affaticarvi.

ACQUARIO

Cari Acquario, nel vostro rapporto di coppia avete sempre avuto molte pretese. Ma siete anche disposti a concedere qualcosa in più di voi stessi? Le stelle vi suggeriscono di farvi questa domanda e di rispondervi con onesta sincerità. Sul lavoro c’è un bel po’ di stanchezza.

PESCI

Cari Pesci, cercate di non innervosirvi se domani ci saranno dei contrattempi sul lavoro. Effettivamente la giornata vi richiederà una dose in più di pazienza, soprattutto se eravate in attesa di una risposta da parte di qualcuno di molto importante per voi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 GENNAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: è una bella giornata quella di domani, fortunata soprattutto, per i nuovi incontri e relazioni amorose.

