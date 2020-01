Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 15 gennaio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 15 gennaio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, cercate di approfittare della giornata di domani per risolvere eventuali tensioni in amore, soprattutto se avete avuto litigi pesanti con il partner. Le cose poi infatti cambieranno e le stelle non saranno più così favorevoli. Potrebbero non mancare anche problemi a livello finanziario, non temete di chiedere aiuto a chi vi vuole bene.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox l’amore vive finalmente una fase molto positiva, in cui riuscirete finalmente a sanare eventuali strappi. Approfittatene quindi per ritrovare serenità e ottimismo. Attenti perché nei prossimi giorni potrebbero cambiare alcuni equilibri e questo vi destabilizzerà. Sul lavoro evitate di alimentare polemiche.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani 15 gennaio 2020, sarà per voi una giornata piuttosto sottotono, in cui potrete soffrire più del dovuto per eventuali mancanze o delusioni da parte delle persone che vi circondano. Cercate allora di mantenere la calma e non prendere tutto troppo di petto, altrimenti rischiate di farvi male. Possibili crisi in amore.

CANCRO

Caro Cancro, giornata positiva per il vostro segno quella del 15 gennaio 2020. Per i single sono favoriti nuovi incontri e in generale l’avvio di ambiziosi progetti soprattutto a livello di amicizie e in campo professionale. Nei prossimi giorni potrebbero arrivarvi interessanti proposte lavorative.

LEONE

Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani si prevede una giornata di forte recupero nella giornata di domani, soprattutto rispetto a quelle precedenti che vi hanno visto davvero sottotono. Attenzione però in amore a chi potrebbe giocare con i vostri sentimenti, finendo per farvi soffrire. Maggiore collaborazione a livello lavorativo con i vostri colleghi, ma attenti a non mettervi voi contro qualcuno.

VERGINE

Cari Vergine, volete chiarezza nei rapporti interpersonali, perché vi siete stancati di soffrire inutilmente. Sia in amore che nelle amicizie, cercate di eliminare ambiguità e tensioni con le persone che vi circondano, e chiudete con chi non vi merita o non vi apprezza. Portate avanti con entusiasmo eventuali trattative e proposte a livello lavorativo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 GENNAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello del Leone: finalmente recuperate dopo un periodo difficile, soprattutto in amore. Evitate però contatti con chi potrebbe farvi soffrire.

