Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 14 gennaio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 14 gennaio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata davvero positiva in amore per il vostro segno. Se avete qualcosa da chiarire, fatelo adesso perché poi sarà troppo tardi. Sul lavoro è il momento di recuperare qualcosa, perché ultimamente sembrate troppo lenti e svogliati, dovete rimettere il turbo. Possibili questioni legali da risolvere.

SCORPIONE

Caro Scorpione, giornata favorevole soprattutto in amore grazie all’influsso positivo della Luna. Sul lavoro ci sono varie questioni ancora da chiarire, ma presto le cose andranno per il verso giusto. Abbiate solo un po’ di pazienza.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani potrete vivere finalmente importanti novità e soddisfazioni a livello amoroso. Se uscite da una storia importante, potreste non avere molta voglia di innamorarvi. Ripartite senza rimpianti e datevi da fare, perché le stelle favoriscono nuove relazioni. Datevi da fare anche dal punto di vista lavorativo, ci sono ottime occasioni da sfruttare appieno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata positiva in amore per il vostro segno: le stelle vi sorridono. Recuperate dopo un periodo difficile e riuscirete finalmente a togliervi importanti soddisfazioni sotto ogni punto di vista. Avrete così la voglia di prendere decisioni importanti per il vostro futuro. Buone notizie anche per il lavoro.

ACQUARIO

Cari Acquario, ritrovate la voglia di amare e darvi da fare dopo un periodo piuttosto complesso e privo di soddisfazioni. Siete però un po’ agitati e tesi, ma non temete perché le belle novità stanno per arrivare. A livello professionale recuperate sotto molti punti di vista, soprattutto da quello economico, ma non siate frettolosi.

PESCI

Amici dei Pesci, giornata sottotono per il vostro segno soprattutto a livello sentimentale. Cercate di non alimentare polemiche e discussioni con il partner per evitare inutili litigi e moderate i termini, soprattutto se non avete le prove per fare accuse pesanti. Sul lavoro cogliete al volo nuove importanti proposte.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 GENNAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: giornata interessante per i nati sotto questo segno. In amore potreste togliervi belle soddisfazioni, soprattutto se siete single e in cerca di nuove storie.

