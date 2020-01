Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 14 gennaio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, martedì 14 gennaio? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 14 gennaio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, bene l’amore nella giornata di oggi per il vostro segno grazie all’influsso positivo di Venere. Questo però non vuol dire che non dovete avere cautela e moderazione, soprattutto se siete single e in cerca di nuove storie: non buttatevi troppo a capofitto ma valutate se si tratta di relazioni che hanno un senso o meno. Sul lavoro ci sono ancora problemi da risolvere.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox giornata davvero positiva in amore per il vostro segno, in cui tornerete a vivere ottime emozioni. Cercate di non fare di testa vostra ma accettate anche i consigli di chi vi vuole bene, perché possono rivelarsi preziosi. Sul lavoro le stelle prevedono grandi novità in arrivo, per cui potreste chiudere affari importanti e vantaggiosi.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani 14 gennaio 2020, vi invita ad evitare litigi e contrasti con le persone che vi circondano e vi vogliono bene. Questo vale in particolare per l’amore: nei rapporti con il partner siate meno tesi e litigiosi, ammettendo eventuali errori da parte vostra. Sul lavoro avete molti impegni e cose da fare, per cui potreste accusare un po’ di stanchezza.

CANCRO

Caro Cancro, finalmente recuperate a livello sentimentale dopo un periodo piuttosto complesso e nervoso. Avete infatti Venere favorevole e questo vi rende particolarmente ben disposti e motivati a fare bene. Vi sentite meglio, e questo si nota nel modo in cui vi ponete nei confronti degli altri, specie del partner.

LEONE

Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani siete molto rilassati e meno agitati rispetto ai giorni scorsi. Ne beneficia in tal senso il vostro umore e i rapporti con le persone che vi circondano. Favoriti nuovi incontri e i rapporti interpersonali. Avvantaggiati i contatti di lavoro, anche se fate un po’ di fatica. Cercate dunque di rilassarvi e dormire un po’ di più, altrimenti la stanchezza prenderà il sopravvento.

VERGINE

Cari Vergine, attenzione a nuove tensioni in amore: specie in questi giorni, infatti, potreste facilmente perdere la pazienza e litigare con il partner. Le cose migliorano a livello lavorativo, potrebbe infatti arrivare presto una risposta attesa da tempo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 GENNAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello del Toro: ottime novità in arrivo per il vostro segno soprattutto dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro si potranno concludere proteggi ambiziosi.

