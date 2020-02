Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 20 febbraio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 20 febbraio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, non sarà una buona giornata quella di domani, con alcune discussioni con il partner che vi metteranno addosso tantissima tristezza. Provare a risolvere quando non avete il giusto umore e convinzione per farlo, tra l’altro, non pagherà: meglio fermarsi e aspettare che torni il buonumore, che il cervello metabolizzi certe parole.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox la giornata di domani vede bene l’amore, con certe emozioni che torneranno a farvi battere il cuore e a riempirvi gli occhi di luce. Se siete insoddisfatti di qualcosa cercate di farvi venire in mente qualcosa di nuovo e stimolante: le buone notizie, anche sul lavoro, sono in arrivo. Abbiate pazienza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox questa è una fase molto statica della vostra vita. Non ci sono notizie negative o positive, semplicemente non c’è alcuna notizia, il che vi fa stare sereni ma un po’ vi annoia. Sul lavoro, però, potrebbe arrivare qualche bella soddisfazione entro breve tempo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se non siete più felici nel vostro rapporto di coppia forse dovreste raccontarvi, a voce alta, questa novità e non continuare a nasconderla nella speranza che le cose vadano meglio. Se invece pensate si possa recuperare la relazione, impegnatevi al 100%. Sul lavoro avete delle belle idee, mettetele in pratica senza indugio.

ACQUARIO

Cari Acquario, la giornata di domani sarà positiva, con l’amore che vi rende davvero felici ed appagati. Sul lavoro, invece, qualcuno vi continua a provocare e voi non dovreste dargli la soddisfazione di farvi uscire fuori dai gangheri. I rapporti con gli altri vanno gestiti con intelligenza, soprattutto in un contesto professionale.

PESCI

Cari Pesci, domani proseguirà questa bella fase sentimentale della vostra vita. Il Sole nel vostro segno, infatti, vi rende positivi e sorridenti, dinamici e romantici, vogliosi ed erotici. Il vostro partner non può chiedere di meglio! Sul lavoro forse dovreste invece guardarvi intorno.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: domani proseguirà questa bella fase sentimentale della vostra vita.

