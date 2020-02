Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 20 febbraio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 20 febbraio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 20 febbraio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, non è una buonissima giornata quella di domani. Siete un po’ nervosi per via di alcuni comportamenti del partner che non riescono proprio ad andarvi giù, ma forse dovreste anche guardare al modo in cui vi comportate voi. Sul lavoro evitate scontri, piuttosto prendetevi una giornata off.

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox la giornata di domani sarà molto favorevole per quanto riguarda l’amore, con La Luna, Marte, Giove e Saturno che vi faranno fare degli incontri davvero speciali. Se siete in coppia, invece, provate a recuperare un po’ di terreno con il partner, soprattutto accompagnando belle parole a gesti concreti per farlo sentire pensato e coccolato.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di domani sarà molto positiva, ma non quanto lo sarà il fine settimana. Le previsioni per il week end riguardanti il vostro segno sono davvero ottimali, con incontri fortuiti che cambieranno i prossimi mesi della vostra vita.

CANCRO

Cancro, anche se avete delle incertezze per quanto riguarda l’amore, cercate di stringere i denti e superare qualche giornata nervosa e i cui vedrete tutto nero, perché sono solo fasi che, ciclicamente, tornano per portarvi a fare di volta in volta scelte sempre più consapevoli. Sul lavoro ottime occasioni in arrivo.

LEONE

Cari Leone, avete passato qualche giorno di indecisione per quanto riguarda il vostro rapporto, ma ora sembra essere passata la tempesta. Dovete cercare di fare in modo che non torni, però, equipaggiandovi meglio per fronteggiare le nuvole nere. Sul lavoro avete avuto una buona idea per un nuovo progetto, ma dovete rendervi conto che non sarà così facile realizzarlo, non quanto pensate ora.

VERGINE

Cari Vergine, l’amore è una bella certezza nella vostra vita per voi che siete fidanzati da lungo tempo, mentre chi ha una nuova relazione deve fare un po’ di attenzione perché potrebbe aver preso un abbaglio. Ad ogni modo, se così fosse, domani avrete modo di scoprirlo. Se così fosse, non rimanete troppo male e guardate al prossimo portone, pronto ad aprirsi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello dei Gemelli: la giornata di domani sarà molto positiva, ma non quanto lo sarà il fine settimana.

