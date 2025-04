Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 4 aprile 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 4 aprile 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è in corso un cambiamento radicale. È interessante notare che anche le situazioni di separazione saranno affrontate con grande serenità. Per quanto riguarda il lavoro, la settimana si preannuncia faticosa. L’attività lavorativa riprenderà in modo incessante, è fondamentale scegliere con cura i collaboratori.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 4 aprile 2025), continua il transito di Venere favorevole, il che suggerisce che nel corso delle ultime settimane ci siano stati vantaggi o più volontà di risolvere problemi. Per quanto riguarda il lavoro, le questioni professionali si risvegliano e in questo contesto è fondamentale saper valutare la realtà. Chi ha seminato bene avrà di più.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questo periodo è fondamentale non trascurare la persona che amate a causa di questioni esterne al rapporto. Gli allineamenti planetari potrebbero offrirvi la forza necessaria per chiudere situazioni che vi appesantiscono e per dare spazio a nuove idee. Per quanto riguarda il lavoro, questa settimana è migliore di quelle passate. Le attività libere e creative dovrebbero essere orientate verso nuove direzioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo mese si presenta come un’opportunità preziosa per riscoprire l’intimità con il vostro partner. È consigliabile cercare di trovare diversivi da condividere, come un viaggio che possa allontanarvi dalla routine quotidiana. Per quanto riguarda il lavoro, è fondamentale affrontare le questioni quotidiane con tolleranza. Sapete che alcuni progetti dipendono anche dalle persone che vi stanno attorno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 4 aprile 2025), sarà favorito un incontro ravvicinato con una persona che vi interessa molto. Importante prestare attenzione al vostro senso della libertà, che potrebbe manifestarsi in modo particolarmente pronunciato. Per quanto riguarda il lavoro, le iniziative lavorative possono concludersi a vostro favore, ma solo se vi muovete con calma e dopo una attenta valutazione dei rischi e una perfetta programmazione delle spese.

PESCI

Cari Pesci, Mercurio e Venere sono nel vostro segno, Marte è favorevole. Cresce il desiderio di socializzare con persone simpatiche e si risveglia la passione. Per quanto riguarda il lavoro, se avete avviato qualche progetto nei giorni scorsi, è possibile che voi riceviate notizie positive a breve.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 APRILE 2025, SECONDO PAOLO FOX

