Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 2 maggio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 2 maggio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna è favorevole in queste ore di fine mese ma colpisce il nuovo transito di Venere che dà forza ai sentimenti. E’ opportuno fare cose diverse rispetto al passato. Le stelle invitano a cambiare rotta e portano più emozioni e forza. A breve Giove e Venere offriranno l’occasione di un riscatto. Pronti a coglierla?

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 2 maggio 2025), per molti di voi il mese di maggio è iniziato con troppe preoccupazioni, e adesso, dopo settimane così pesanti, c’è bisogno di relax, riposo totale. Per fortuna le opposizioni planetarie sono quasi tutte superate. Venere non è più contraria, Giove inizia un transito neutrale.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, con la Luna nel segno, la giornata si fa interessante per compiere scelte in vista del futuro. Tuttavia, molti pianeti sono contrari… Alcuni progetti o iniziative partite di recente non hanno dato fino ad ora risultati soddisfacenti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna sarà nel segno nel corso del fine settimana. Si presenterà l’occasione per rivelare i propri sentimenti, non restate chiusi come al solito, sarebbe un peccato con il cuore d’oro che vi ritrovate. Alcune questioni rimaste in sospeso per la casa e per il lavoro ora sono più chiare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 2 maggio 2025), c’è una buona notizia: i pianeti che erano contrari agli inizi del mese, sono tornati favorevoli. I problemi della vita non si risolvono in pochi giorni, ma qualche soluzione è in arrivo.

PESCI

Cari Pesci, ci sono dubbi e piccole contrarietà da affrontare. Alcune scelte dovranno essere riviste nelle prossime due settimane. Queste ore di fine maggio invitano alla riflessione, a farsi scivolare addosso le provocazioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: con la Luna nel segno, la giornata si fa interessante per compiere scelte in vista del futuro.