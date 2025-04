Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 11 aprile 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 11 aprile 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sufficiente il passaggio della Luna in Vergine, per risolvere la complicata equazione che a volte ci riserva il quotidiano. Che sollievo! Nelle faccende domestiche e incombenze pratiche saremo imbattibili. Tutto procederà secondo le aspettative.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 11 aprile 2025), la simpatia oggi non basta a salvarci dal disbrigo di compiti noiosissimi. Un superiore è inflessibile e non vuole sentire scuse. Rimbocchiamoci le maniche. Un viaggio o uno spostamento andrebbe fissato a tarda sera, in modo che potremo partire più tranquilli.

SAGITTARIO

Cari Sagittario,​ l’appoggio dinamico di Urano, la Luna in trigono acquista combattività e forza. Favorite tutte le iniziative in ambito professionale anche le più audaci. Ci attendono conferme da parte dell’ambiente, successi a tutto tondo e bella serenità nella vita di relazione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, esperienze acquisite sono qualcosa di cui far tesoro, saranno le credenziali da esibire per ricevere gli appoggi di cui attualmente abbiamo bisogno. Una vecchia fiamma potrà farsi risentire: accettiamo di buon grado almeno la sua offerta d’amicizia.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 11 aprile 2025), bersagliata da Venere, Saturno e Mercurio, la Luna mette l’accento sulle nostre relazioni e ci suggerisce di selezionare, rivedere e in alcuni casi troncare. Malumori e tensioni si spiegano su tutti i fronti, ma cosa accadrebbe, se dessimo battaglia a colpi di sorrisi?

PESCI

Cari Pesci, portati a termine i nostri impegni quotidiani, con la coscienza a posto potremo staccare la spina e dedicarci anima e corpo alla famiglia e agli amici. La giornata è ideale per rendere un servizio a qualcuno che a suo tempo ci ha fatto ben più di un favore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 APRILE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: l’appoggio dinamico di Urano, la Luna in trigono acquista combattività e forza. Favorite tutte le iniziative in ambito professionale anche le più audaci.