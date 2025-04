Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 11 aprile 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 11 aprile 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, qualche problema pratico in ambito lavorativo richiederà la nostra attenzione. Ordine e precisione. Badiamo al sodo e non perdiamoci in chiacchiere. Meglio attenerci scrupolosamente alle consegne che abbiamo ricevuto, evitando di fare di testa nostra.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 11 aprile 2025), un grazie di cuore alla Luna in trigono a Urano, che ci rimette in sesto spezzando una lancia a favore del buonsenso e della praticità. Progetti creativi. Ideale per portare a termine con successo le attività consuete, per trascorrere una serata piacevole.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna in Vergine ci richiama al dovere? Trasformiamolo in un piacere. Concentriamoci soprattutto sul lavoro. Fortunatamente il quadrato tra la Luna e Giove passerà presto.

CANCRO

Cari Cancro, portati a termine i nostri impegni quotidiani, con la coscienza a posto potremo staccare la spina e dedicarci anima e corpo alla famiglia e agli amici. La giornata è ideale per rendere un servizio a qualcuno che a suo tempo ci ha fatto ben più di un favore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 11 aprile 2025), non è una giornata con effetti speciali, di quelle che a noi piacciono tanto, però, cosa non da poco, è ammantata da un piacevole senso di tranquillità. Piccole cose, semplicità, cure prodigate a noi stessi e ai nostri cari. Focalizziamoci sulle questioni concrete.

VERGINE

Cari Vergine, grazie al sodalizio stretto con Urano e Marte, la Luna nel segno non si perde d’animo e risponde con piglio deciso a qualunque tentativo di provocazione. Un imprevisto si trasforma in un’opportunità fortunata. Scamperemo una multa per il rotto della cuffia.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 APRILE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: un grazie di cuore alla Luna in trigono a Urano, che ci rimette in sesto spezzando una lancia a favore del buonsenso e della praticità.