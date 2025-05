Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 3 maggio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 3 maggio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il vostro sarà un weekend di primavera positivo, in particolare per i sentimenti. Possibile una rinnovata armonia nella coppia. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere notizie incoraggianti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 3 maggio 2025), momenti di passione e romanticismo caratterizzeranno questi giorni di inizio mese. Attenzione, però, a non lasciarvi trasportare dall’impulsività nelle discussioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le stelle nel corso delle prossime ore di questo mese di maggio 2025 premiano il coraggio: se avete un sogno nel cassetto, questo fine settimana (3-4 maggio) potrebbe darvi l’ispirazione giusta per iniziare a realizzarlo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, relax e introspezione saranno i protagonisti di questo fine settimana di inizio maggio. Evitate discussioni inutili e prendetevi del tempo per voi stessi. Mordetevi la lingua prima di dire qualcosa di troppo…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 3 maggio 2025), fine settimana di energia e voglia di fare nuove esperienze. In amore nel corso delle prossime ore potreste ricevere una sorpresa inaspettata. Cuore aperto e relax.

PESCI

Cari Pesci, le stelle nel corso delle prossime ore di questo 3 maggio 2025 favoriranno il romanticismo e la creatività. Questo è un ottimo momento per dedicarsi a un progetto che vi sta a cuore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci.