Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 24 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 24 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, Luna favorevole per il vostro segno, per cui potranno esserci ottime opportunità a livello sentimentale. A livello lavorativo i problemi da risolvere non mancano. Per fortuna le cose miglioreranno presto, già a fine mese.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 24 ottobre 2020 -, ci sono seri problemi in amore da affrontare, soprattutto se avete a che fare con Toro e Leone. A livello lavorativo gli ostacoli non mancano, ma la situazione in generale migliora. Insomma, siate fiduciosi ma abbiate ancora un po’ di pazienza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, domani avrete tanta voglia di amare e di fare bene. Migliorano i rapporti se avete una relazione con i nati sotto il segno dell’Acquario. A livello lavorativo avete avanzato delle richieste, ma ancora non avete ricevuto le risposte necessarie. Potreste quindi innervosirvi facilmente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox è il momento di fare chiarezza nei rapporti con il partner. Gli avete dato del tempo per riflettere, ma ora è il momento di tirare le fila e confrontarsi. Le cose migliorano a livello lavorativo. Siete più carichi e stimolati. In generale avvertite una certa agitazione, provate a calmarmi dedicando un po’ di tempo a voi stessi.

ACQUARIO

Cari Acquario, si prevede tanto nervosismo per il vostro segno. Qualche tensione in particolare per le coppie storiche. A livello lavorativo potreste aver avuto in passato scontri con colleghi e superiori: è il momento di riappacificarsi.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 24 ottobre 2020 – dal 28 ottobre Venere sarà favorevole. Non è una splendida notizia? Ottime opportunità in amore, specie per chi è single. A livello lavorativo avete tanti progetti in ballo, ma anche molti dubbi che vi accompagnano. Meglio agire con prudenza, valutando pro e contro di ogni mossa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: ottime opportunità in amore. Anche sul fronte lavorativo torna il sereno.

