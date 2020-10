Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 24 ottobre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 24 ottobre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 24 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, domani – 24 ottobre – si prevede una giornata in cui sarà necessario avere un po’ di pazienza in più in amore, ma non temete perché la Luna non è più contraria. A livello lavorativo forse è il momento di cambiare aria. Portate avanti i vostri progetti con entusiasmo.

TORO Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (24 ottobre 2020) si prevede una giornata piuttosto sottotono, soprattutto se avete a che fare con i nati sotto il segno dell’Acquario. A livello lavorativo è il momento di riflettere e prendervi tutto il tempo necessario se dovete prendere una decisione importante per il vostro futuro. Non agitatevi e mantenete la calma.

GEMELLI

Cari Gemelli, nella giornata di domani avrete ottime opportunità a livello sentimentale. Sono favoriti gli incontri per i single. Parlate d’amore con semplicità e se avete appena conosciuto una nuova persona, dimostratevi per quello che siete. Entro fine mese qualcosa si muoverà dal punto di vista lavorativo. Siate fiduciosi.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani a volte siete davvero troppo polemici, e anche inutilmente. Specie in amore, se ci sono state tensioni e discussioni con il partner, parlatevi e cercate di chiarirvi. Ultimamente avete avuto spese eccessive, cercate di contenervi se non volete trovarvi in difficoltà economiche. A livello lavorativo serve prudenza, potreste dover rivedere un contratto o una collaborazione.

LEONE

Cari Leone, si prevede una giornata complessa dal punto di vista sentimentale. Abbiate pazienza, la luce in fondo al tunnel è vicina. A livello lavorativo attenzione se dovete prendere decisioni importanti, o avviare investimenti e mutui. Da qui a fine anno dovrete imparare a risparmiare, se non volete trovarvi in difficoltà economica.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani si prevede una giornata molto positiva in amore. Per i single previsti nuovi incontri: improvvisamente potrebbe nascere una storia. D’altronde spesso le cose belle nascono quando meno te l’aspetti. A livello lavorativo ci sono ottime opportunità. Mantenete gli occhi aperti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI 24 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello dei Gemelli: ottime opportunità sia a livello lavorativo che sentimentale.

