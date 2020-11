Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 14 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 14 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle Venere è dalla vostra parte e vi aiuterà anche durante il fine settimana, le cose possono cambiare, arrivano ottime occasioni anche per il vostro cuore solitario. Anche sul lavoro le cose andranno un po’ meglio, a dicembre ancora di più.

SCORPIONE

Cari Scorpione, lasciatevi andare alle belle emozioni in questo periodo, Paolo Fox vi suggerisce di riposare non soltanto il fisico ma anche la testa, i problemi di cuore vi hanno messo in difficoltà e dovete ricaricare le batterie. Sul lavoro meglio chiudere le faccende in sospeso entro la fine dell’anno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se avete a che fare con una persona nata sotto il segno dello Scorpione potreste avere problemi di controllo. Nella giornata di domani arrivano belle novità in amore, vivete al meglio il sentimento. Sul lavoro i nuovi progetti hanno difficoltà a decollare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, la Luna sarà in buon aspetto e questo porterà nella vostra vita tante belle notizie per i sentimenti, nel weekend si raggiungerà l’apice. Per quanto riguarda il lavoro, arriva il momento ideale per avanzare richieste.

ACQUARIO

Cari Acquario, la Luna nella giornata di domani sarà dissonante e secondo il guru delle stelle questo causerà un po’ di problemi in amore. Per quanto riguarda il lavoro, dovete cercare di rimanere sereni e aspettare lunedì per analizzare ciò che non va.

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox quella di domani sarà una giornata positiva e importante per il cuore, il weekend può farvi ritrovare l’amore. Sul lavoro farete un incontro importante nei prossimi giorni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: l’amore torna a bussare alla vostra porta.

