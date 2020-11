Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 14 novembre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 14 novembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 14 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, gestite con cautela i rapporti nati sotto il segno del Cancro e della Bilancia. Secondo il guru delle stelle, quella di domani sarà una giornata un po’ particolare per le questioni di cuore. Anche sul lavoro c’è qualcosa che non va, Saturno è in aspetto critico, dovete risolvere le questioni burocratiche al più presto.

TORO Cari Toro, cercate di non agitarvi troppo in amore. Secondo Paolo Fox, quelli nati sotto questo segno sul lavoro potrebbero accusare molto stress in questo periodo, ma non temete, potrebbe arrivare qualche gratifica nel corso della giornata di domani.

GEMELLI

Cari Gemelli, chi è convinto di provare un sentimento puro, allora meglio che ne approfitta per farsi avanti, ora che le stelle sono buone, investite bene il vostro tempo e le vostre energie. Meglio essere cauti sul lavoro, potreste arrabbiarvi con chi non rispetta un accordo.

CANCRO

Cari Cancro, non ci sarà più la pressione della Luna dalla giornata di domani, per fortuna anche in campo sentimentale non sarete più tanto polemici. Nella giornata di domani, secondo il guru delle stelle, sarà molto importante prendere delle decisioni.

LEONE

Cari Leone, non siete sempre molto convinti di quello che fate, soprattutto in amore in questo periodo, è arrivato il momento di pensare a qualcosa di importante, un cambiamento di cui avevate bisogno forse già da un po’. Occhio al lato economico.

VERGINE

Cari Vergine, sono favoriti i nuovi incontri nella giornata di domani, non sottovalutateli. Secondo il guru delle stelle, questo è un periodo positivo per i sentimenti. Sul lavoro avete tante cose da fare ed è anche normale sentirsi stanchi e nervosi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI 14 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello dei Gemelli: chi è innamorato meglio che faccia il passo in avanti.

