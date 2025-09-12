Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 13 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 13 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’equilibrio che cercate potreste trovarlo proprio in questi giorni di metà mese. Le relazioni sociali vi regaleranno momenti piacevoli, ma sarà l’amore a occupare i vostri pensieri. Se c’è stato un allontanamento, ora potrebbe esserci un riavvicinamento importante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 13 settembre 2025), il fine settimana in corso porterà intuizioni profonde. Siete più attenti del solito ai segnali intorno a voi, e questo vi permette di fare scelte sagge. In amore potreste desiderare un cambiamento.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, state vivendo un momento di ripartenza. Avete voglia di avventure, viaggi e nuove esperienze. Se avete una relazione stabile, provate a ritrovare un po’ di brio. Per quanto riguarda il lavoro, si prospettano opportunità che richiedono coraggio e spirito di iniziativa.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le prossime ore saranno utili per fare ordine. Non solo in casa, ma anche nella vostra vita personale. Le stelle suggeriscono di non sottovalutare un’intuizione che potrebbe rivelarsi decisiva nei prossimi giorni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 13 settembre 2025), il cielo è favorevole per gli incontri e per le nuove idee. Siete creativi e avete una gran voglia di cambiamento. Sfruttate queste giornate per pianificare qualcosa di importante.

PESCI

Cari Pesci, fine settimana di riflessione e profondità emotiva. Vi sentite ispirati e desiderosi di connettervi con chi amate davvero. Attenzione però alla malinconia: cercate di restare ancorati al presente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: l’equilibrio che cercate potreste trovarlo proprio in questi giorni di metà mese.