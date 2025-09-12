Icona app
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 13 settembre 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 13 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 13 settembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante questo weekend di metà settembre vi troverete in una fase dinamica. Marte favorevole vi spingerà ad agire, a prendere decisioni importanti soprattutto in campo sentimentale. Se ci sono state tensioni in famiglia, è il momento giusto per chiarire.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 13 settembre 2025), Venere è dalla vostra parte e vi dona fascino e magnetismo in queste ore di metà mese. Le relazioni affettive possono rafforzarsi e, se siete single, potreste incontrare una persona interessante. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non sovraccaricarvi.

GEMELLI 

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore di questo fine settimana avrete bisogno di tempo per voi stessi, per fare chiarezza su alcune questioni personali. I rapporti sociali saranno favoriti, ma meglio evitare discussioni inutili. Le stelle consigliano di ascoltare di più e parlare meno.

CANCRO

Cari Cancro, questo fine settimana potrebbe riservarvi qualche sorpresa. I progetti di coppia riprendono forza e i legami familiari si rafforzano. Domenica sarete particolarmente ispirati, soprattutto sul lavoro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 13 settembre 2025), sotto l’influsso del Sole nel segno vi sentirete energici e determinati. È il momento perfetto per mettersi in mostra e raccogliere consensi. L’amore potrebbe stupirvi.

VERGINE

Cari Vergine, questo è un weekend di bilanci interiori. Avete bisogno di silenzio e introspezione per recuperare le energie. Le stelle vi invitano a rallentare, a staccarvi dalla frenesia quotidiana. Ottimo periodo per dedicarvi al vostro benessere.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: durante questo weekend di metà settembre vi troverete in una fase dinamica.

Ricerca