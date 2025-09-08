Oroscopo Paolo Fox della settimana dall’8 al 14 settembre 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dall’8 al 14 settembre 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dall’8 al 14 settembre 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, settimana di recupero: energie in salita e nuove occasioni di confronto. Attenzione solo alla fretta: non tutto deve essere risolto entro venerdì. Amore in ripresa, soprattutto nel weekend.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, c’è un po’ di tensione nei rapporti: serve chiarezza. Sul lavoro alcune certezze traballano, ma è proprio da lì che possono nascere idee più solide. Venere aiuta i sentimenti, ma niente testardaggine.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana vivace, incontri favoriti. Le parole saranno il vostro asso nella manica: comunicate senza timore. In amore torna la curiosità, ma occhio a non disperdere energie.

CANCRO

Cari Cancro, qualche pensiero in più, forse per questioni pratiche o familiari. Ma non scoraggiatevi: già da metà settimana torna la luce. Amore in fase di riflessione, ma con possibilità di chiarimenti decisivi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (8-14 settembre 2025), recupero netto! Finalmente si esce da una fase complicata e ci si rimette in gioco. L’amore torna protagonista e porta belle emozioni. Sul lavoro nuove aperture.

VERGINE

Cari Vergine, settimana di revisione: riorganizzare, mettere ordine, chiudere ciò che non serve più. L’amore chiede più tempo e dedizione, niente fretta. Energie in crescita nel weekend.

BILANCIA

Cari Bilancia, c’è voglia di cambiamento, e non manca il coraggio per affrontarlo. Sul lavoro si aprono nuove prospettive, mentre in amore serve maggiore equilibrio. Piccolo stress da gestire venerdì.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, emozioni forti in arrivo. La settimana parte un po’ nervosa, ma già da mercoledì l’umore migliora. L’amore vi mette alla prova, ma anche vi regala intensità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, settimana dinamica, vi sentite di nuovo protagonisti. Lavoro e viaggi favoriti. In amore c’è voglia di libertà, ma attenzione a non trascurare chi vi sta accanto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, un po’ di fatica fisica, meglio gestire bene le energie. Sul lavoro non tutto va come vorreste, ma tenete duro: le soluzioni arrivano presto. In amore meglio parlare con calma.

ACQUARIO

Cari Acquario, settimana brillante, con occasioni da cogliere al volo. Creatività al massimo, anche nei sentimenti. Attenzione solo ai rapporti con figure autoritarie.

PESCI

Cari Pesci, state recuperando dopo un periodo complesso. L’amore torna in primo piano, e nel weekend potreste vivere emozioni speciali. Sul lavoro piccoli passi ma nella direzione giusta.

