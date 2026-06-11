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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 11 giugno 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 11 giugno 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 11 giugno 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avete voglia di riprendere in mano alcune situazioni che ultimamente vi erano sfuggite di controllo. Capitolo lavoro: potrebbero emergere nuove responsabilità o occasioni per dimostrare ciò che valete. In amore siete meno impulsivi del solito.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 11 giugno 2026), le stelle vi invitano a concedervi un po’ più di leggerezza. Per quanto riguarda il lavoro, una situazione economica o pratica potrebbe migliorare gradualmente. In amore avete bisogno di stabilità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, la vostra mente oggi corre veloce e vi porta a esplorare idee nuove. Per quanto riguarda il lavoro, siete brillanti e convincenti. In amore il cielo favorisce gli incontri e le conversazioni significative.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
oroscopo paolo fox oggi
AGF
CANCRO

Cari Cancro, alcune tensioni recenti sembrano perdere forza e riuscite a vedere le cose con maggiore serenità. Lavoro? Sarà importante fidarsi della vostra sensibilità.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 11 giugno 2026), avete la sensazione di poter affrontare qualsiasi sfida con maggiore sicurezza. Lavoro? Potreste ottenere attenzione o riconoscimenti per qualcosa che avete fatto nelle settimane passate.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, giornata molto utile per sistemare questioni pratiche. Capitolo lavoro: la vostra precisione sarà particolarmente apprezzata. Non sempre bisogna avere tutto sotto controllo per essere felici.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata molto utile per sistemare questioni pratiche.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 8-14 GIUGNO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
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