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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 11 giugno 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 11 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 11 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, alcune situazioni richiedono una posizione più definita e non sarà più possibile rimandare certe decisioni. Lavoro? Avete buone capacità diplomatiche e riuscite a gestire rapporti delicati. In amore torna il desiderio di equilibrio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 11 giugno 2026), siete tra i segni più intuitivi della giornata. Avete una straordinaria capacità di comprendere ciò che accade dietro le apparenze e questo vi aiuterà a evitare errori. Per quanto riguarda il lavoro, potreste intuire una soluzione prima degli altri.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di guardare oltre i limiti abituali. La voglia di cambiare qualcosa è forte e potrebbe riguardare sia il lavoro che la vita personale. Le stelle favoriscono nuove idee e nuovi progetti.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
CAPRICORNO

Cari Capricorno, conferme importanti in vista per molti di voi. Per quanto riguarda il lavoro, continuate a costruire con pazienza e determinazione, qualità che presto porteranno risultati ancora più evidenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 11 giugno 2026), la creatività è il vostro punto di forza. Lavoro? Le idee innovative saranno apprezzate. In amore avete bisogno di libertà e autenticità.

PESCI

Cari Pesci, il cielo vi rende particolarmente sensibili e ispirati. Le emozioni diventano una bussola preziosa e vi aiutano a capire meglio ciò che desiderate davvero. Lavoro? Fidatevi delle vostre intuizioni. In amore è una giornata dolce e intensa, ideale per recuperare vicinanza.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: il cielo vi rende particolarmente sensibili.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 8-14 GIUGNO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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