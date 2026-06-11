Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 11 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 11 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, alcune situazioni richiedono una posizione più definita e non sarà più possibile rimandare certe decisioni. Lavoro? Avete buone capacità diplomatiche e riuscite a gestire rapporti delicati. In amore torna il desiderio di equilibrio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 11 giugno 2026), siete tra i segni più intuitivi della giornata. Avete una straordinaria capacità di comprendere ciò che accade dietro le apparenze e questo vi aiuterà a evitare errori. Per quanto riguarda il lavoro, potreste intuire una soluzione prima degli altri.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di guardare oltre i limiti abituali. La voglia di cambiare qualcosa è forte e potrebbe riguardare sia il lavoro che la vita personale. Le stelle favoriscono nuove idee e nuovi progetti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, conferme importanti in vista per molti di voi. Per quanto riguarda il lavoro, continuate a costruire con pazienza e determinazione, qualità che presto porteranno risultati ancora più evidenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 11 giugno 2026), la creatività è il vostro punto di forza. Lavoro? Le idee innovative saranno apprezzate. In amore avete bisogno di libertà e autenticità.

PESCI

Cari Pesci, il cielo vi rende particolarmente sensibili e ispirati. Le emozioni diventano una bussola preziosa e vi aiutano a capire meglio ciò che desiderate davvero. Lavoro? Fidatevi delle vostre intuizioni. In amore è una giornata dolce e intensa, ideale per recuperare vicinanza.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: il cielo vi rende particolarmente sensibili.