Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 12 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 12 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso di queste ore di quasi metà giugno sentite il bisogno di vivere rapporti più stabili e coerenti con ciò che desiderate davvero. Capitolo lavoro: il cielo favorisce organizzazione, pianificazione e capacità gestionale.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 12 giugno 2026), con queste stelle potreste comprendere meglio la direzione che sta prendendo il rapporto di coppia. Lavoro? Mercurio e Giove sono ancora a vostro favore. Avete intuizioni brillanti, una notevole capacità di leggere le situazioni e la possibilità concreta di trovare soluzioni efficaci. Bene così.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, calma e sangue freddo: Venere sta per tornare favorevole. Il rischio principale è quello di attribuire troppo peso a piccoli contrattempi o a parole pronunciate senza cattive intenzioni. Lavoro? Molti progetti stanno avanzando, anche se con ritmi diversi da quelli che avevate immaginato.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere è per l’ultima settimana opposta. Da tempo state cercando di mantenere un equilibrio all’interno di alcune relazioni, ma ci sono situazioni che non possono più essere ignorate. Capitolo lavoro: potreste trovarvi a difendere una posizione o a chiarire alcuni aspetti professionali che ritenete importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 12 giugno 2026), se c’è qualcosa da dire o stabilire meglio parlare subito. Alcune relazioni stanno attraversando un momento di trasformazione e questo può generare dubbi. Lavoro? Emerge un forte bisogno di valutazione e di analisi.

PESCI

Cari Pesci, le stelle favoriscono la comunicazione, la complicità e la nascita di nuove emozioni nel corso di queste ore di quasi metà giugno. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo appare dinamico e costruttivo. Datevi da fare.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: le stelle favoriscono la comunicazione.