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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 12 giugno 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 12 giugno 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 12 giugno 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, non avete bisogno di qualcuno che vi difenda, soprattutto se lo fa male. Il vento sta girando. Capitolo lavoro: vi sembra di dover affrontare continui rallentamenti, ritardi. Luglio si profila come un periodo di grande crescita.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 12 giugno 2026), le relazioni di coppia nel corso di queste ore possono beneficiare di una maggiore disponibilità al dialogo e della voglia di costruire qualcosa di concreto. Capitolo lavoro: il cielo favorisce una graduale ripresa. Bene affrontare impegni e responsabilità con maggiore serenità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, le coppie nel corso delle prossime ore di questo 12 giugno dovrebbero evitare discussioni legate a questioni materiali o organizzative; i single farebbero meglio a non lasciarsi frenare da dubbi eccessivi. Per quanto riguarda il lavoro, le questioni economiche rappresentano il tema centrale anche di questo venerdì.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
oroscopo paolo fox oggi
AGF
CANCRO

Cari Cancro, l’amore, la famiglia e le amicizie assumono un’importanza particolare in queste ore di quasi metà mese. C’è un clima più sereno e collaborativo rispetto al recente passato. Capitolo lavoro: aumentano responsabilità e opportunità. Potreste discutere per un nuovo incarico. Datevi da fare.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 12 giugno 2026), le tensioni planetarie che nei giorni scorsi hanno creato tensioni stanno lentamente perdendo forza e questo favorisce una comunicazione più serena con il partner. Lavoro? Prospettive molto interessanti per il prossimo futuro. Rimboccatevi le maniche.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, chi vive una relazione stabile potrà ritrovare complicità e dialogo, soprattutto in queste ore di fine settimana. Capitolo lavoro: avete bisogno di uno stop e di una vacanza… Potreste prendervi qualche giorno di svago.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: le relazioni di coppia possono beneficiare di una maggiore disponibilità al dialogo.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 8-14 GIUGNO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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