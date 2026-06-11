Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 12 giugno 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 12 giugno 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, non avete bisogno di qualcuno che vi difenda, soprattutto se lo fa male o generando polemiche. Questo clima, tuttavia, è destinato a migliorare a breve. Per quanto riguarda il lavoro, vi sembra di dover affrontare continui rallentamenti, ritardi. Luglio si profila come un periodo di grande crescita.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 12 giugno 2026), le relazioni di coppia possono beneficiare di una maggiore disponibilità al dialogo e della voglia di costruire qualcosa di concreto. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo favorisce una graduale ripresa. Bene affrontare impegni e responsabilità con maggiore serenità.

GEMELLI

Cari Gemelli, le coppie dovrebbero evitare discussioni legate a questioni materiali o organizzative, i single farebbero meglio a non lasciarsi frenare da dubbi eccessivi. Per quanto riguarda il lavoro, le questioni economiche rappresentano il tema centrale della settimana.

CANCRO

Cari Cancro, l’amore, la famiglia e le amicizie assumono un’importanza particolare in queste ore. C’è un clima più sereno e collaborativo. Per quanto riguarda il lavoro, aumentano responsabilità e opportunità. Potreste discutere per un nuovo incarico.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 12 giugno 2026), le tensioni planetarie che nei giorni scorsi hanno creato tensioni stanno lentamente perdendo forza e questo favorisce una comunicazione più serena con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, prospettive molto interessanti per il prossimo futuro.

VERGINE

Cari Vergine, chi vive una relazione stabile potrà ritrovare complicità e dialogo, soprattutto in queste ore di fine settimana. Per quanto riguarda il lavoro, avete bisogno di uno stop e di una vacanza… Potreste prendervi qualche giorno di svago.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: le relazioni di coppia possono beneficiare di una maggiore disponibilità al dialogo.